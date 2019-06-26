【即市分析】恒指考驗兩萬八關承接

東方產經專欄作家HS哥：市場觀望周五舉行的G20峰會，此時突然傳出美國法官發現三家大型中資銀行在對北韓違反制裁的調查中，蔑視拒絕遵守傳票。市場憂慮中美角力或蔓延至中資銀行，中港股市昨日(周二)齊齊受壓。



另一方面，在美元轉弱下，資金加速流入黃金等避險資產，金價升至近6年高位，似乎投資市場對是次中美元首會面達成結果不甚樂觀。



走勢上，恒指由月初低位26,671點展開反彈反覆升至周一高位見28,634點，累積升逾1,900點，惟近日反彈至100日線約28,547點現明顯阻力，昨日調整暫時尚守在6月19日的上升裂口頂部約28,000點水平。若此位失守，下一支持位在10日線約27,800點水平。



由於短期市況存在重大不明朗因素，加上又是半年結，說不定這兩、三天市況波動會明顯擴大。策略宜炒股唔炒市，以免指數大上大落，做錯邊冇仇報。板塊可留意受惠金價升浪，估值偏低且股息率吸引的金飾股，短線有條件追落後。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

