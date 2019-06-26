A股快報：大市偏軟　金融股受壓

內地股市報跌，滬綜指低開17點或0.59%，報2,964點；深成指低開53點或0.59%，至9,064點；創業板指數低開7點或0.53%，報1,490點。



板塊方面，金融、環保及有色金屬股齊跌逾1%，船舶製造及水泥股同跌0.7%，地產股跌0.5%，釀酒股偏軟。



招商銀行續低開近3%，交行低開0.1%，浦發銀行低開0.8%。據外媒報道，上述3間內銀被美國裁定試圖拒絕遵守就違反北韓制裁令的傳召，早前被指與一家香港公司有聯繫，而該公司被指為遭制裁的北韓國營朝鮮貿易銀行清洗逾1億美元。涉事3間銀行均回應指，未有受到任何因涉嫌違反制裁法律的調查。



中信建投跌停，報23.83元人民幣(下同)。公司昨(25日)晚公告指，中信証券擬「清倉」式減持所持公司5.58%股份；且公司連同中信証券及國泰君安等6券商獲證監會同意申請發金融債，中信証券低開近1%，國泰君安低開1.7%。



復星醫藥平開，報24.98元。公司子公司擬以不超過7.467億元受讓力思特製藥總股本約98%。



同花順低開4.8%。股東于浩淼減持1.05%公司股份，不再是持股5%以上股東。



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