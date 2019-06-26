【即市分析】資源股究竟係龍定鳳？

東方產經專欄作者股博士：近月唔單止環球股市波動，就連商品市場都見異動，皆因受到美元表現及中美貿易戰的影響，到底現時應該如何部署相關股份的投資策略？(金屬礦物板塊表現：https://bit.ly/2H8yD0t )



從基本面分析，近期資金普遍以守代攻，好似避險貨幣日圓與瑞郎、黃金及美債等，全部都有唔錯表現。相對地，現時市場預期，美國年內一定會減息，差別只在於減幅，加上澳紐等央行早前已先後減息，間接反映商品國家對未來商品前景展望唔多樂觀。



另一方面，在美元有機會因減息而轉弱的情況下，對金屬價格又起一定支持作用，故考慮上述因素後，整體資源股前景其實偏向中性。



再睇睇大行睇法，摩根士丹利的研究報告指，假如中美貿易談判進展良好，將看好銅行業前景；但若然談判壓力持續，則看好建材、鋼鐵及水泥業。該行又指，在金屬行業中，看好黃金，因預期聯儲局未來會減息、美元前景轉弱，且宏觀經濟前景不明。在中資金屬及原材料股中，首選馬鞍山鋼鐵(00323)、海螺水泥(00914)及招金礦業(01818)，並維持對馬鋼之「增持」評級，但就將目標價下調至4元。



走勢上，不少資源股早前反覆偏弱，雖然部分個股近期跌勢有放緩迹象，但中線未能言好，例如馬鋼、鞍鋼股份(00347)及重慶鋼鐵(01053)等股價走勢皆持續弱勢，現時入市值博率不大，若有持貨宜逢反彈減磅。考慮到金價強勢，可考慮繼續順勢短炒金礦股及黃金ETF。至於早前表現不俗的水泥股(水泥股板塊表現：https://bit.ly/2oqKFL7 )，估值已不便宜，冇貨不建議心急撈貨，候整固一段時間再作部署。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

