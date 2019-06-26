長和夥Fastweb部署推出意大利5G網絡

長和(00001)公布旗下Wind Tre與Fastweb的策略協議，雙方合作加快部署推出意大利5G網絡。協議初定為期10年，並須獲相關監管當局批准。



協議有助在意大利快速配置一個雙方共用的5G無線電接入及回傳網絡，為雙方客戶提供新一代高性能的流動電訊服務。雙方共用的5G網絡覆蓋所有旗下大小基站，各個基站由Fastweb的暗光纖連接並推展至全國，預期可在2026年前覆蓋九成人口。Wind Tre將負責管理5G網絡，但會各自獨立營運共用的基礎設施。



此外，Wind Tre將透過其現有網絡為Fastweb提供漫遊服務，令Fastweb可藉此擴展其流動覆蓋範圍至全國；而Fastweb將開放其光纖到戶(FTTH)及光纖到街角(FTTC)批發接入權予Wind Tre，助Wind Tre提升向有線客戶提供超寬頻連線的能力。



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