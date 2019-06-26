【專家點評】時富：嚴選收息股三大準則

中美貿易戰憂慮加大，市場氣氛偏弱，美國10年期與3個月美債息差出現倒掛，預示經濟增長放緩風險加大，加上美國暫時停止加息，投資者可重點留意業務穩定增長、派息慷慨的收息股。



我們利用三個選股準則去抽取股票︰(1)夏普比率(Sharpe Ratio)高於恒指(該比率量度每承受一單位總風險，會產生多少的超額報酬，比率愈高則代表風險回報比較高，愈值得投資)，反映總報酬率不俗；(2)波動率相近甚至低於大市，意味防守性較強；(3)具有約3%或以上的息率，有利長線投資。



最後，我們按上述選股準則得出以下結果：房地產信託基金(REITs)、公用股、電訊股、銀行股等。基於市場流動性以及基本因素考量，投資者可以留意領展(00823)、香港電訊(06823)以及長建(01038)。



先睇房地產信託基金REITs。REITs的收入幾乎全部來自帶來固定收益資產，由獨立受託人管理，受法例約束，將至少90%的可分配收入分配給單位持有人，提供了較高透明度及公司治理水平，並不遜於國際水平。同時，REITs亦會利用來自出售非核心資產的收益回購單位。



領展之零售物業多於公共屋邨商場(69.7%)，商戶主要出售必需品，租金具保障；加上透過翻新舊商場、出售舊資產以及購置優質項目有利資產淨值提升；另有10多個新項目陸續落成將帶來額外租金收入，前景看好。評級為買入，目標價由102元上調至110元。



電訊股方面，從基本面分析，中美貿易戰影響企業投資及消費，以及令人民幣貶值，惟電訊股業務穩定，並與經濟關連度不大，而且大部分業務聚焦本土，不受匯率波動影響，因此相關股價相對穩定，息率上亦具一定吸引力。香港電訊之網絡質量優勢、出色品牌策略及忠誠計劃提高客戶黏性，長遠建立護城河，而去年公司帶頭將無限上網定價調高，行內競爭緩和，且透過簡化零售分店以降低成本，為實現股息穩定增長鋪路，不妨望多兩眼。投資評級為買入，目標價由13.1元上調至14元。



最後，部分公用股估值便宜，且部分本地公用股受實施新的利潤管制協議令派息受壓，惟部分跨國公用股因英鎊貶值，股價已跌至估值吸引之水平，長線具投資價值。其中長江基建投資遍及各大洲，涉及能源、交通、水處理、廢物管理等基建，風險分散。過去幾年，長建平均每年進行兩次收購，未來收購英國西北電力成催化劑。另外，集團股息上市以來連續第22年實現每年增長，預測股息率達到4.1%，故給予買入評級，目標價為76元。



時富金融研究部

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html





