【即市分析】拆息向上　地產股未跌完？

東方產經專欄作者帥哥：香港銀行同業拆息(HIBOR)昨日(周二)全線走高，與樓按相關的1個月HIBOR升至2.53厘水平。市場憂慮按息異動會利淡樓市銷情，本地地產股今早(26日)全線受壓，恒基地產(00012)、新鴻基地產(00016)、信和置地(00083)及新世界發展(00017)及長實集團(01113)分別逆市跌0.4至1.3%不等。



事實上，雖然美國年內降息的預期持續升溫，市場憧憬將推動HIBOR走低，而更重要的是，可減輕對銀行最優惠利率的壓力，使有效按揭利率下降。



不過，由美國由2015年12月起進入加息周期，至去年12月合共三年間加息9次，加幅2.25厘，但期內香港僅於去年9月加息一次，加幅僅達0.125厘，未來減息空間有限。



另外，中美貿易戰以及本地政治亂局仍未解決，打擊投資者置業信心，有分析認為本地樓價或已見頂，此等因素均利淡地產股。



早前市場憧憬美國年內減息，恒地、新地、信置、新世界發展及長實等地產股亦由低位齊齊反彈，但由於經濟環境仍充斥不明朗因素，或會窒礙股價反彈勢頭，現時板塊值博仍然有限，只能靜觀其變，至少待大市喘穩再作入市打算。

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