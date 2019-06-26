港元拆息︰1星期升破3厘　再創今年新高

2019年06月26日 11:19
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續升至2.64厘；1星期拆息升穿3厘，漲至3.03厘，再創今年新高；與樓按相關的1個月期微升至2.535厘，呈五連升；3個月期企2.44厘水平。

    26/6/2019
    隔夜 2.64500厘
    1星期 3.03143厘
    2星期 2.68429厘
    1個月 2.53500厘
    2個月 2.45304厘
    3個月 2.44571厘
    6個月 2.39929厘
    12個月 2.40464厘

    25/6/2019
    隔夜 2.51714厘
    1星期 2.99750厘
    2星期 2.68714厘
    1個月 2.53286厘
    2個月 2.44643厘
    3個月 2.44767厘
    6個月 2.39714厘
    12個月 2.40714厘
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