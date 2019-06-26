港元拆息︰1星期升破3厘 再創今年新高
2019年06月26日 11:19
東網電視更多新聞短片
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續升至2.64厘；1星期拆息升穿3厘，漲至3.03厘，再創今年新高；與樓按相關的1個月期微升至2.535厘，呈五連升；3個月期企2.44厘水平。
26/6/2019
隔夜 2.64500厘
1星期 3.03143厘
2星期 2.68429厘
1個月 2.53500厘
2個月 2.45304厘
3個月 2.44571厘
6個月 2.39929厘
12個月 2.40464厘
25/6/2019
隔夜 2.51714厘
1星期 2.99750厘
2星期 2.68714厘
1個月 2.53286厘
2個月 2.44643厘
3個月 2.44767厘
6個月 2.39714厘
12個月 2.40714厘
－－－－－－
立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。
東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機
http://bit.ly/2sLtGDm