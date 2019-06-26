港元拆息︰1星期升破3厘　再創今年新高

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續升至2.64厘；1星期拆息升穿3厘，漲至3.03厘，再創今年新高；與樓按相關的1個月期微升至2.535厘，呈五連升；3個月期企2.44厘水平。



26/6/2019

隔夜 2.64500厘

1星期 3.03143厘

2星期 2.68429厘

1個月 2.53500厘

2個月 2.45304厘

3個月 2.44571厘

6個月 2.39929厘

12個月 2.40464厘



25/6/2019

隔夜 2.51714厘

1星期 2.99750厘

2星期 2.68714厘

1個月 2.53286厘

2個月 2.44643厘

3個月 2.44767厘

6個月 2.39714厘

12個月 2.40714厘

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