【大行報告】交銀國際維持對招行48元目標價

早前美國法庭裁定3間中國銀行違反北韓制裁相關傳召令，涉事的招商銀行(03968)周二股價一度重挫近10%，周三微跌0.6%，最新報38.25港元。交銀國際發表報告指，2018年招行的海外業務營業收入/稅前利潤僅佔集團的2%/1%，有關制裁對其影響不大，維持「買入」及目標價48.00元。



報告指，美國下一步行動並非銀行可控制，據外媒報道，招商銀行和另外兩家中資銀行在美國一項針對違反朝鮮制裁的調查中，拒絕提供相關的客戶資料，可能導致三家銀行被切斷與美國金融體系的聯系。此項調查的進展很大程度會受到中美經濟關系的影響。



該行預計，對招行的直接盈利影響有限，因如果禁令發出，招行仍然可以在中國境內進行美元業務。再者2018年招行的海外業務營業收入/稅前利潤僅佔集團的2%/1%。招行可能會在提供外幣服務方面遇到困難，但是從官方聲明來看，國內的監管機構會支持招行的美元業務。



報告續指，短期波動加劇，但仍是中長期的首推股，相信該行受惠於其零售業務的較大佔比、充足的撥備和堅挺的凈息差，仍然可以維持強勁的盈利能力和快於同業的利潤增長。



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06月26日(三)