【午市重點睇】油價彈升　金價衝高回落

●美國10年期國債孳息率回升至2厘樓上，美匯指數報96.2；圓匯企107.4；歐元兌美元報1.135；英鎊回軟至1.268。港匯最新處7.8078。在岸、離岸人民幣在6.88水平。金價衝上6年高位後回落，最新報1,406美元，布油一度漲至66美元，紐油曾突破59美元。道指期貨反覆偏軟。



●港股二萬八有支持，恒生指數半日升12點或0.05%，報28,198點，港鐵創新高。https://bit.ly/2LjJfPt

-招行AH股續受壓，瑞信指全球投資者恐減持。

-異動股：證監會嚴查造市，中國智能曾挫近6成。

-瀘州銀行擬發行20億人幣小微企業債券。



●【即市分析】

-恒指考驗兩萬八關承接。https://bit.ly/2XxUpXs

-資源股究竟係龍定鳳？https://bit.ly/2FzcY3l



●A股快報：滬深股市背馳，券商股失勢，中信建投跌停。https://bit.ly/2KBV3x9

-中信證券擬悉售所持中信建投証券A股。



●亞洲股市：日股中段跌逾百點。https://bit.ly/2KDwwI0



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息續升至2.64厘；1星期拆息升穿3厘，漲至3.03厘，再創今年新高；1個月期微升至2.535厘，呈五連升。



●人民幣中間價下調121點子，報6.8701，呈3連跌。



●人行不進行逆回購操作。



●中銀協：中資銀行依法不應該履行美國法院判決。



●中國暫停進口加拿大豬肉產品。



●滙豐范寧：目前業務未受貿戰影響。



●比特幣升破1.2萬關，見一年半高位；市值逾2,000億美元。



●長和夥Fastweb部署推出意大利5G網絡。



●新西蘭央行維持利率不變，暗示長遠需減息。



●華為獲美國最大晶片商美光恢復部分供貨。



●公司業績：

-冠忠巴士全年少賺8%，末期息16仙。

-衍生集團全年純利增長7.8倍，不派末期息。



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