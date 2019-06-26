【午市重點睇】油價彈升　金價衝高回落

2019年06月26日 12:02
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    ●美國10年期國債孳息率回升至2厘樓上，美匯指數報96.2；圓匯企107.4；歐元兌美元報1.135；英鎊回軟至1.268。港匯最新處7.8078。在岸、離岸人民幣在6.88水平。金價衝上6年高位後回落，最新報1,406美元，布油一度漲至66美元，紐油曾突破59美元。道指期貨反覆偏軟。

    ●港股二萬八有支持，恒生指數半日升12點或0.05%，報28,198點，港鐵創新高。https://bit.ly/2LjJfPt
    -招行AH股續受壓，瑞信指全球投資者恐減持。
    -異動股：證監會嚴查造市，中國智能曾挫近6成。
    -瀘州銀行擬發行20億人幣小微企業債券。

    ●【即市分析】
    -恒指考驗兩萬八關承接。https://bit.ly/2XxUpXs
    -資源股究竟係龍定鳳？https://bit.ly/2FzcY3l

    ●A股快報：滬深股市背馳，券商股失勢，中信建投跌停。https://bit.ly/2KBV3x9
    -中信證券擬悉售所持中信建投証券A股。

    ●亞洲股市：日股中段跌逾百點。https://bit.ly/2KDwwI0

    ●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息續升至2.64厘；1星期拆息升穿3厘，漲至3.03厘，再創今年新高；1個月期微升至2.535厘，呈五連升。

    ●人民幣中間價下調121點子，報6.8701，呈3連跌。

    ●人行不進行逆回購操作。

    ●中銀協：中資銀行依法不應該履行美國法院判決。

    ●中國暫停進口加拿大豬肉產品。

    ●滙豐范寧：目前業務未受貿戰影響。

    ●比特幣升破1.2萬關，見一年半高位；市值逾2,000億美元。

    ●長和夥Fastweb部署推出意大利5G網絡。

    ●新西蘭央行維持利率不變，暗示長遠需減息。

    ●華為獲美國最大晶片商美光恢復部分供貨。

    ●公司業績：
    -冠忠巴士全年少賺8%，末期息16仙。
    -衍生集團全年純利增長7.8倍，不派末期息。

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    其他精彩新聞：【股民熱話】香港經濟危危乎　要避開呢啲地雷…
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