畢馬威：香港今年IPO總集資額料最少2000億元

會計師行畢馬威指出，上半年香港新股市場錄得超過190宗新上市申請，為歷史高位水平，故維持今年全年總集資規模最少達2,000億港元、新股總數達200宗的預測。



畢馬威中國資本市場主管合夥人劉國賢表示，預測未包括阿里巴巴等潛在焦點IPO申請，主要因該公司來港作第二上市的申請未正式確認，但已考慮到監管機構拒絕申請，及新股因市場波動而延遲或取消上市。



他又指，若阿里回歸，加上不少中概股考慮回流，香港新股全年再奪得全球集資額首位也未必不可能。



畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌指出，聯交所去年4月推出上市改革後，新經濟股及生物科技股主導市場，今年上半年集資額由6隻生科企主導，共集資161億元，其中已錄得盈利及未盈利生物科技企業各佔一半。期內，香港新股市場有37%集資額來自新經濟股，而去年同期佔比僅為31%。



他預期，下半年香港新股市場將由大型外國企業及集資逾十億元的生科企支撐。被問到內地科創板會否吸走香港IPO，他認為科創板上市要求與香港不同，香港市場較能培養企業成長，擁有成熟的融資渠道，相信市場上仍有足夠IPO個案予兩地。



據畢馬威統計，今年上半年香港IPO市場共錄得74宗新股上市，集資額達695億元，排名全球第三，集資額為2016年以來同期最高。



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