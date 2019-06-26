科創板第一股華興源創市盈率超越「監管紅線」

科創板首隻公開招股的華興源創確定發行價，近5年以來首次打破23倍市盈率的「隱形」監管紅線。公司計劃發行4,010萬股A股，料集資9.73億元人民幣(下同)，略低於之前預計的10.1億元。



據公司公告，華興源創每股定價24.26元，屬招股範圍21.17至26.82元的中位數附近；對應攤薄後2018年市盈率為39.99倍，超過行業平均的31.11倍。



中國A股IPO市場自2014年重啟以來，除了少數國企外，發行市盈率絕大部分受制於23倍的監管上限。華興源創是科創板發行的第一隻股份，其定價對於其他科創板公司乃至A股具指標性。



外電引述凱基證券分析師陳浩表示，因為是科創板，所以發行市盈率較主板紅線高很多，這個市盈率與創業板差不多，如果在其上市前創業板保持相對穩定，華興源創上市後上漲的可能性會比較大；但在整體市況偏弱、主板中小創估值都下行時，科創板估值也不能定在過高水平。



連同華興源創，目前至少有4家公司啟動在科創板的招股。



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