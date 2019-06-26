【瑞通推介】內銀股窩輪攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者擔心中美貿易戰或升級至金融戰，並觀望二十國集團(G20)峰會期間中美元首會面，道指隔晚收報26,548點，跌179點或0.67%。



恒指周二(25日)下挫327點或1.2%，收報28,185點。周三(26日)早段繼續受壓，考驗28,000點關口承接力，其後跌幅收窄。其好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾8,500萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾4,600萬元，反映投資者預期後市短期將反彈。周二其牛證街貨重貨區為收回價27,700至27,768點，而熊證街貨重貨區為收回價28,638至28,699點。



有報道指一家聲稱與招商銀行有合作關係的私募基金捲款潛逃。另外，有傳3間中資銀行可能違反美國制裁北韓的禁令，儘管該3間包括招行在內的銀行發表聲明稱沒有受到涉嫌違反制裁法律的相關調查，招行股價周二依然捱沽，低位曾挫一成至37.5元，一舉跌穿10天、20天和50天線，收市仍挫7.7%。股份周三早段曾跌2.5%，一度考驗周二低位37.5元支持，其後跌幅收窄至約1%。該股急跌吸引北水買入，周二其港股通錄約2.4億元淨流入。輪證資金流方面，周二分別有1,359萬和294萬元淨流入其好倉和淡倉。



另一隻內銀股工商銀行周二除淨，受大市氣氛影響，加上內銀傳出負面消息，盤中曾挫逾3%至5.48元，收市跌幅收窄至約1.3%，其港股通周二錄4.3億元淨流入。工行周三早段跌約1%，於5.6元之下整固，在10天線水平徘徊。其好倉周二有6萬元淨流出，淡倉同日則錄近60萬元淨流入。



恒指重磅股騰訊控股連升5個交易日後，周二回吐1.8%，跌穿350元關收市。周三早段繼續受壓，一度回落至343元水平，其後於346元水平徘徊，短期或保持在10天線(342.5元)和50天線(358.5元)之間上落。股份周二被北水沽出約1.4億元。輪證資金流方面，周二有超過2,500萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾360萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊貼價、短期購證(17026)，行使價355.2元，2019年8月到期，實際槓桿11.9倍。輕微價外、中短期沽證(19175)，行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿7.1倍。



招行貼價、中年期購證(19966)，行使價39.88元，2020年1月到期，實際槓桿5.7倍。



工行輕微價外、中短期購證(20138)，行使價6.09元，2019年11月到期，實際槓桿9.6倍。輕微價外、中短期沽證(18675)，行使價5元，2019年12月到期，實際槓桿9.4倍。



港交所貼價、中短期購證(29156)，行使價288元，2019年9月到期，實際槓桿11.8倍。輕微價外、中短期沽證(16662)，行使價255元，2019年11月到期，實際槓桿8.9倍。



新地輕微價外、中短期購證(16141)，行使價150元，2019年10月到期，實際槓桿13.3倍。貼價、中短期沽證(16143)，行使價126.8元，2019年11月到期，實際槓桿8.7倍。



鐵塔輕微價外、短期購證(29653)，行使價2.18元，2019年9月到期，實際槓桿7.1倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(68373)，收回價27,610點，槓桿比率43.2倍。熊證(69993)，收回價28,790點，槓桿比率30.5倍。



騰訊牛證(68374)，收回價335.8元，槓桿比率19.9倍。熊證(62645)，收回價363.9元，槓桿比率17.4倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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