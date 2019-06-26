【即市分析】鐵塔有勢挑戰高位

東方產經專欄作者股博士：自傳出中美元首將於G20峰會見面，市場對兩國貿易關係的憂慮稍為紓緩，早前捱沽的5G概念股近期升勢重現，其中中國鐵塔(00788)由上月底低位1.65元展開反彈浪，並已重上2元關，現升1.4%報2.05元。



中美貿易關係仍未見轉機，有機會令海外營運商放慢5G建設速度。不過，早前工信部發放商用牌照，意味着內地發展5G決心不變，料華為、中興通訊(00763)等企業可透過內地市場份額提升，以抵銷海外的負面影響，基礎設施服務商或會受惠，鐵塔及中國通信服務(00552)前景仍值得看高一線。



鐵塔近月由低位拾級而上，14日RSI動力持續增強，且20日線再升穿100日線現黃金交叉，技術走勢向好，股價有勢再向2.33元的52周高位進發，升軌支持1.9元不宜有失。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

