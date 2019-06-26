【高盛推介】鐵塔中信證券跑贏大市　留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：中國鐵塔周二(25日)跌約2.9%，周三(26日)低開約0.5%後隨即反彈。中國工信部印發《工業互聯網專項工作組2019年工作計劃》，當中提及將加快5G工業互聯網頻率使用規劃研究。



中信證券周二跌約2.1%，周三低開約1%後倒升。公司公布，計劃出售公司所持的4.27億股中信建投証券A股。



觀察個股認股證資金流向，可見近期鐵塔認購證出現日買日賣的情況，當中周一(24日)錄得約250萬元資金流入，周二則錄得約50萬元資金流出。另一方面，近期中信證券認購證近期獲資金留意，過去4個交易日共錄得約220萬元資金流入。



觀察市場上的鐵塔認購證，可見部分產品的街貨量偏高。投資者如看好，高槓桿的選擇可留意價外幅度約7%，年期約3個月的低街貨購證(19957)，行使價2.19元，2019年9月23日到期，實際槓桿6.7倍，低街貨兼高槓桿。



貼價的選擇可留意價外幅度不足1%，年期約3個月的低街貨鐵塔購證(12131)，行使價2.06元，2019年9月23日到期，實際槓桿6.3倍，貼價兼低街貨、3隻類近條款產品中，槓桿最高。



投資者如看好中信證券，高槓桿的選擇可留意年期約4個月的購證(16643)，行使價18.51元，2019年11月11日到期，實際槓桿7.9倍，行使價16至19元間、兩個月期以上產品中，槓桿最高。



貼價的選擇則可留意價外幅度約4%，年期約4個月的中信證券購證(14706)，行使價16.62元，2019年10月28日到期，實際槓桿7.4倍，貼價兼低街貨。



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