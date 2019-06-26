花旗私銀：中美難達實質協議　美國或減息50點子

花旗私人銀行今日(26日)發表市場展望報告，該行亞洲投資策略師張敏華認為，G20峰會上，中美兩國難以達成實質貿易協議，但預計美國不會進一步對餘下3,250億美元中國進口貨品加徵關稅。



不過，她相信，中美貿易談判未來發展趨向樂觀，因美國總統特朗普需為下屆總統大選選情作打算，而中國亦要顧及內地就業情況，下半年中美貿易或有較好發展，宜留意未來的大型國際性會議。



儘管近期市場對美國減息預期有所升溫，張認為，美國貨幣政策仍不明朗，減息與否須視乎美國會否對中國推出新一輪關稅、當地通脹情況，以及美國核心個人消費開支情況而定，相信若美國減息，減幅約為50點子。



至於中國經濟方面，花旗私人銀行亞洲投資策略主管彭程指出，內地經濟重心由製造業慢慢轉移至消費服務業，而後者的長期增長速度較為緩慢，估計內地經濟長遠會繼續放緩。不過，內地貨幣政策傾向寬鬆，加上地方政府融資加速，以支持基礎建設投資等，相信只要美國不再加徵關稅，內地經濟可保持6.5%左右增長。他表示，一旦美國對中國商品加徵關稅，將會加快內地製造業向東南亞國家轉移的速度。



對於未來人民幣走勢，彭認為有雙向擺動風險，若中美貿談有進展，於內地債券孳息率高於美國的情況下，意味有機會帶動資金流入內地，並支持人民幣升值至6.7水平。若中美貿戰惡化，人民幣則有貶值風險，因內地官方早前已釋出訊號，不特別擔心人民幣匯價跌至某一特定水平，相信人民幣守住「七算」關口的重要性有所下降。



隨着環球避險情緒升溫，刺激黃金價格續揚，該行首席投資策略是及首席經濟師Steven Wieting對黃金前景樂觀，認為美國利率有下調壓力，中長期而言，美元匯價或會轉弱，並為黃金提供支持。該行預計未來12個月，黃金價格有機會上試至每安士1,450至1,500美元。

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