【高盛推介】騰訊購沽證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(25日)失守350港元水平，收市跌約1.8%。周三(26日)低開約1.8%後跌幅收窄。公司大股東Naspers分拆子公司計劃延至9月。此外，報道指公司有份投資的名創優品計劃於香港或美國上市，擬集資10億美元。



觀察個股認股證資金流向，可見周二資金在騰訊下跌時轉向部署認購證，錄得約1,740萬元資金流入，為當日最多資金流入窩輪相關資產。而截至周一(24日)的5個交易日皆錄得資金流入的認沽證，周二則錄得約550萬元資金流出。



投資者如看好，可留意近日獲市場關注條款，價外幅度約9%，年期約兩個月的的騰訊購證(15049)，行使價380.2元，2019年9月02日到期，實際槓桿14.8倍，熱門條款產品之一、兼高槓桿。



貼價的選擇可留意價外幅度不足2%，年期約兩個月的騰訊購證(12384)，行使價355.2元，2019年8月27日到期，實際槓桿11.8倍，貼價兼高槓桿。



相反，投資者如看淡，現階段可考慮以貼價認沽證作部署。當中可留意價外幅度約3%，年期約兩個月的沽證(16174)，行使價339.8元，2019年8月27日到期，實際槓桿11.9倍，貼價、3隻類近條款產品中，槓桿最高。



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