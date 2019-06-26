樓價UPDATES︰東涌6月暫錄逾百宗租賃成交

暑假將至，租市轉趨活躍，東涌本月已錄逾100宗租賃成交。各區最新成交《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●小西灣藍灣半島7座高層F室，實用面積455方呎，屬兩房間隔，望山景，獲租客以21,500港元租入，實用呎租約47.3元。



●柴灣杏花邨45座中層1室，實用面積約826方呎，套四房及兩廳連間隔，鑽石型廳設計，有露台，擁全海景，獲同區客以30,000元月租承租，實用呎租約36.3元。



●筲箕灣金威樓中層E室，實用面積415方呎，兩房設計，望市景，獲同區買家以550萬元買入，實用呎租約13,253元。



●北角柏傲山3座低層C室，實用面積約716方呎，套兩房連儲物房間隔，望山景，於日前以2,050萬元連租約成功易手，實用呎價約28,631元。



●西營盤瑧璈低層C室，實用面積342方呎，一房間隔，望樓景，以20,500元租出，實用呎租60元。



●西區維壹中層D室，實用面積1,127方呎，套三房間隔，享全海景，以61,000元租出，實用呎租54元。



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九龍區

●將軍澳天晉IIIA第3A座高層B室，實用面積約856方呎，採套三房連儲物房間隔，新近以1,850萬元獲承接，實用呎價約21,612元。



●奧運站凱帆軒3座極高層E室，實用面積447方呎，兩房間隔，獲換樓客承接，成交價885萬元，實用呎價約19,799元。



●奧運站凱帆軒1座高層D室，兩房間隔，實用面積約450方呎，原以約23,000元放租，獲外區客洽詢，議價後減價2,500元，以20,500元租出，實用呎租約45.6元。



●長沙灣昇悅居6座中層E室，兩房間隔，以約19,000元放租兩周，即獲外區客洽詢，雙方議價後減價1,400元，以17,600元租出，實用面積491方呎計，折合呎租約35.8元。



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新界區

●東涌區租務市場成交活躍，已錄得超過110宗租賃成交，東環本月錄得約20宗租務成交，其中5B座低層2室，實用面積446方呎，兩房間隔，享海景，以15,700元租出，實用呎租35.2元。



●東涌映灣園5座低層H室，實用面積956方呎，套三房間隔，享園景及少海景，附連租約，於去年10月以940萬元放售單位，新近減價20萬元，獲區內租客斥資920萬元承接自用，實用呎價9,623元，呎價創屋苑今年1月後近半年新低。



●東涌東環1B座高層10室，實用面積約379方呎，一房連開放式廚房設計，以「一口價」600萬元售出，實用呎價約15,831元。



●東涌東堤灣畔5座低層E室，實用面積約588方呎，兩房間隔，日前以748萬元易手，實用呎價12,721元。



●屯門聚康山莊2座高層E室，兩房間隔，實用面積約428方呎，叫價約14,000元放租僅三日，獲學生客承租，最終議價後以13,000元成交，實用呎租約30.4元。



●天水圍嘉湖山莊景湖居4座中層A室，實用面積638方呎，套三房間隔，放盤4日，減價40萬元，以628萬元沽出，實用呎價9,843元，新買家為外區換樓客，本考慮買新樓，但新樓套三房單位樓價普遍逾千萬轉購二手單位。



●天水圍嘉湖山莊本月錄30宗買賣成交，已超上月同期23宗，其中美湖居5座高層B室，實用面積623方呎，套三房間隔，以655萬元沽出，實用呎價10,514元。



●元朗映御2座低層K室，一房間隔，開價590萬元，議價5萬元，以585萬元易手，實用面積381方呎計，折合呎價15,354元，新買家為上車客。



●沙田花園城3期雅蘭苑B座高層I室，實用面積302方呎，兩房間隔，議價後以538萬元售出，實用呎價17,815元。



●沙田碧濤花園雅碧閣高層F室，套三房套間隔，月前叫價約830萬元放售，獲區內換樓客承接，議價後售800萬元，實用面積646方呎計，折合呎價約12,384元。



●馬鞍山海典居7座中層C室，實用面積約1,066方呎，套三房連儲物房設計，享海景，放租約1個月，獲區內客議價後以每月30,000元租入，實用呎租約28.1元。



●馬鞍山星漣海1座高層F室，實用面積769方呎，套三房間隔，以26,000元租出，實用呎租33.8元，原業主於2017年以1,435萬元購入，是次租出可享約2.2厘租金回報。



●馬鞍山居屋錦英苑G座中層8室，實用面積401方呎，兩房間隔，以已補價自由市場價530萬元易手，實用呎價13,217元。



●馬鞍山海柏花園1座中層C室，實用面積約396方呎，兩房兩廳間隔，遠眺海景，原先叫價720萬元，及後放盤約三周，即以688萬元成交，減幅32萬或約4%，實用呎價約17,374元。



●粉嶺居屋欣盛苑F座高層9室，實用面積645方呎，三房間隔，未補價第二市場價525萬元易手，實用呎價8,140元。



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