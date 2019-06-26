調查：7成人感到財政壓力　「養三代」最難捱

在香港生活的經濟壓力愈來愈大，投資者及理財教育委員會調查指，有7成人坦言生活感到財政壓力，80後出生的年輕父母的壓力尤其大，包括供養父母退休生活，以及子女的各項開支。



調查於今年5月訪問了400名家長，平均家庭月入為5.35萬港元。發現首3項的財政壓力分別來自子女教育、家庭開支及退休儲備。若撇除子女教育相關的開支，其課外活動、消閒娛樂及旅遊的使費相對大，平均佔9%家庭開支。



另一方面，有8成市民承認需為已退休父母提供財務支援，過半數人每月家用為3,000至7,000元，另有18%人家用高達7,000至1.1萬元。



投委會總經理李博衛(David Kneebone)指，儘管政府年內已推出了可扣稅延期年金(QDAP)及自願性強積金供款(TVC)等兩項認可退休產品，但其實未必足夠退休生活，市民亦不應完全依賴政府推出退休政策。



他又指，不少港人會經股市或債市投資，以增值財富對抗通脹壓力，提醒市民應恒常注意市場風險。



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