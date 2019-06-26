包商銀行事件未斷尾　中國低評級債恐岌岌可危

外國媒體繼續關注內蒙古包商銀行遭中國人民銀行(即中國央行)接管的罕見事宜。最新有分析指，內地「城投」也陷入岌岌可危的境地，尤其是低評級城投處境堪憂。



所謂「城投」，可理解為城市基建投資，主要為中國地方發展經濟基建融資，由當地金融機構為建設提供資金，故各地城投和金融機構都與地方政府有關連。隨着包商銀行遭接管，在連帶效應下，中小銀行首當其衝遭遇流動資金的困擾，可能讓城投成為下一個「受害者」。



美國著名財經媒體彭博綜合數據顯示，內地5年期「AA-級」城投債與企業債的息差在6月初「倒掛」0.47厘，創2017年5月以來最大，即城投債利率高於企業債。由於政府相關債券風險應較企業債低，故出現「倒掛」並不尋常。



有分析員表示，城、農商業銀行相對於全國性商業銀行而言，不僅資產質素較低，對低評級債券、民企債等資產更相對寬容，部分弱質的城投都依賴本地區域的城農商行融資。舉例來說，從貴州的城投公司──黔東南州凱宏資產2018年半年度業績可知，截至2018年上半年，該公司所獲銀行信貸總額度40.33億元人民幣(下同)，其中貴州銀行為12.13億元；貴陽銀行20.78億元；凱里農商行7.42億元。由此可見，城投平台與當地銀行的關係緊密。



目前的形勢是：城投與當地銀行的「和諧」氣氛在包商銀行事件後正被逐漸打破，金融機構在流動性自身難保下，要以折讓價拋售城投資產。有報告顯示，6月前三周，折讓價超過5%的25隻城投債中，「AA評級」佔了23隻，有一隻則「無評級」。以折讓價拋售債券主要分布於債務率較高、經濟財政較弱的省份。不過，急於拋售低等級城投債的投資者，要面臨難以找人接貨的問題。有數據顯示，於6月21日，「AA及AA-級」城投債成交佔比降至年內新低，不足19%，意味着市場缺乏買家。



此外，城投債等級息差擴闊，也顯示了低評級債券種類的安全性正受市場質疑：3年期「AA-和AAA評級」城投債等級息差，自6月11日開始一路擴闊，短短兩周升幅達0.22厘。



簡而言之，包商銀行遭接管一事並未完結，一環扣一環的影響依然持續，令外國媒體高度關注。早前就有分析警告，這可能是中國的「雷曼時刻」。

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