【即市分析】揸住內銀股好閉翳？要清倉嗎？

東方產經專欄作者司慕渢：最近內銀股利淡消息接蹱而至，最怕係成中美金融戰主角，咁就真係有排煩！唔少香港股民都長揸內銀股收息，咁到底依家應該點算好？



理論上，針對整體中資金融股，外部風險增加，確是事實。最壞情況係，美國針對中資金融股海外發展，致使中企要退場，這當然具震撼性，但相信影響短暫，不會影響中國金融系統長期穩定性，畢竟目前內地金融體系已相對成熟，只是中企的海外發展可能要放慢一點。



建設銀行(00939)將於7月2日派息除淨，招商銀行(03968)將於7月4日派息除淨。到底應否等除淨後再沽，抑或喺中美元首會面前減持？筆者的看法是，若然作為長線收息，沙士過到，金融海嘯過到，即使如今中美真的要打金融戰的話，地球仍會繼續轉，內地14億人口照生活，中國金融市場持續改革開放，內銀業唔會一天內消失，以平均成本法投資長線收息大可繼續坐貨。不過，若然閣下冇長期作戰打算，又或者現在手頭冇貨，就寧可先避一避，無謂犯險。



近日見到中國平安(02318)出來回購股份，6月份北水亦積極吸納工商銀行(01398)及建設銀行(00939)H股，相信短期國家隊會出盡全力穩定股市。內銀股短期是會有波動，但中長期應會以穩為主。投資者宜根據自身的投資目標，審慎控制持倉風險。

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