新盤部署：美聯指GRAND MONTARA部分大手客擬認購4伙

會德豐地產市務助理總經理陳惠慈表示，旗下將軍澳日出康城GRAND MONTARA已錄得超過6,000個登記，星期六正式開售全數504伙。



經絡按揭轉介為樓盤引入兩種樓按，其中高達65%短期橋樑貸款，年期長達7年，息口為P加2.625厘，期間供息不供本。而另一計劃最多可借樓價6成，息率低至P減2.75厘，現金回贈高達2.1%。



美聯住宅部行政總裁布少明稱，項目開售首日料好大機會沽清，公司已有4至5組買家計劃大手認購4伙，涉資最多3,000多萬元。他透露，本身已購入首期單位，現時亦考慮入票認購今期單位。



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