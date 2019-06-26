全球經貿戰：倘中美「反枱」　油價恐狂瀉至30美元

外國傳媒報道，美銀美林商品全球主管布蘭奇表示，倘周末中美於二十國集團(G20)領導人峰會不歡而散，令美國總統特朗普宣布「晒冷」對中國餘下逾3,000億美元中國進口貨品加徵關稅的話，油價可能會暴跌超過50%，最低跌至每桶30美元。



布蘭奇指出，油價暴挫主因是中國要將人民幣貶值，來抵銷關稅影響，使美元計價的原油對這個世界最大進口國來說變得更昂貴，壓制需求。再者，中國也可能決定無視華盛頓對伊朗的制裁，恢復從這個波斯灣國家進口原油。



他續指，當貿易問題與伊朗問題成為同一問題時，油價就有機會挫至每桶30美元，主因是伊朗「變相」供應原油，而中國需求又大減，油價只會向下。按照該行的基本預測，布蘭特期油和紐約期油下半年預測平均價分別為63美元和56美元。



與此同時，研究和分析機構Rystad Energy行政總裁呂斯塔德預期，美國頁岩產量將持續上升，到2030年代初期，美國的頁岩生產包括原油、凝析油和液化天然氣料高達每日2,500萬桶，相當於全球油產量約23%，以及全球天然氣產量約27%。



揣測美國原油庫存減少，紐約期油周三最多升2.25%至59.13美元，創四周新高；布蘭特期油最多升1.84%至66.25美元。

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