大戶部署！下周起...金融市場踏入「終極一升」？

外國傳媒報道，在6月初曾警告，目前股市走勢似足2008年金融海嘯前夕，升浪料持續至今年6月中到8月，9月初恐開始大冧市的野村證券量化團隊分析師Masanari Takada最新表示，現時市場出現「有買貴冇買錯」的情緒，或預示着「終極一升」近了，有大戶已開始部署。



他指出，雖然股市近日看似平靜，但風險胃納明顯增加，根據其自研的模型顯示，目前市況與今年4月類似。



再者，根據由美國散戶投資者協會(The American Association of Individual Investors)所做的調查顯示，截至上周，僅29.5%散戶認為股市會在未來6個月上升，看淡則達32.1%，雖然按周跌2.1個百分點，但仍是連續6個月高於歷史平均值30.5%。根據往績，這反而是股市上升的信號，因散戶往往睇錯市。



Takada表示，目前絕大部分的投資者也在等待周末中美領導人會面的結果，令市況處於膠着狀態。不過，只要周末結果是「沒有惡化」，相信股市會進入類似4月的「狂熱狀態」，有機會出現「融漲」。



「融漲」的意思是投資者蜂擁入市是因非理性的樂觀情緒，而不是企業及經濟基本因素。這往往是股市末段升浪，升幅可以十分驚人。



他又透露，有市場人士已開始累積中美股票期貨的好倉，博市場會出現「驚錯失升浪」的情緒。



回看他在6月5日時表示，目前市況似2008年6月，預計股市在今年6月中一直去到8月初有升浪，到了9月初就很可能是「終極一跌」的開端！

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