【市後重點睇】油價漲逾1%　道期缺乏方向

美國10年期國債孳息率穩企2厘，美匯指數反覆處96.2；圓匯企107.4；歐元兌美元報1.136；英鎊弱見1.2663。港匯7.80水平上落。在岸、離岸人民幣分別企6.87及6.88。金價報1,409美元。國際油價最新漲逾1%，布油報65.84美元，紐油報58.81美元。道指期貨升2點。



●港股二萬八有支持，惟全日缺乏方向，恒生指數收市升36點或0.13%，報28,221點；港鐵創新高。https://bit.ly/2LjJfPt

-波司登全年多賺59%，績後曾飆7.5%。

-再有創業板股價插水，德寶集團急瀉7成。



●A股快報：滬綜指跌0.1%，創業板指收復1500點關。https://bit.ly/2KBV3x9



●亞洲股市：日股收跌107點，日本煙草跌3%。https://bit.ly/2KDwwI0



●歐洲三大股市偏軟，英國富時100指數跌0.1%，報7,416點；德國DAX指數跌0.4%，報12,228點；法國CAC指數持平，報5,514點。



●【即市分析】

-鐵塔有勢挑戰高位https://bit.ly/2IN2q2O

-拆息向上，地產股未跌完？https://bit.ly/2Ye6f6i

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●【股匯攻略】美匯指數有勢反彈？https://bit.ly/2X3aVzg



●【大行報告】

-野村調升維珍妮目標價及評級。https://bit.ly/2xeh4tm

-交銀國際維持對招行48元目標價。https://bit.ly/2FxTP1V



●比特幣續漲逾一成，直逼1.3萬美元關。



●畢馬威：香港今年IPO總集資額料最少2000億元。



●中國擬收緊嬰幼兒配方奶粉產品配方註冊。



●新股專輯：中集車輛周四招股，入場費4080元。



●花旗私銀：中美難達實質協議，美國或減息50點子。



●人行已在港發行300億元人民幣央行票據。



●香港金融學院成立，初階段料邀請200金融界人士參與。



●調查：7成人感到財政壓力，「養三代」最難捱。



●全球經貿戰：

-中國對美稀土出口，跌至3個月低位。

-倘中美「反枱」，油價恐狂瀉至30美元。



●新盤部署：美聯指GRAND MONTARA部分大手客擬認購4伙。



●沙田第一城高層兩房戶600萬沽，較低層貴近1成。

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