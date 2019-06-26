華為：5G累計投資40億美元　專利佔業界20%

內媒報道，華為輪值董事長胡厚崑表示，公司為在5G方面的累計投資已達40億美元，在全球已獲取了50份5G商用合約；5G商用全球加速，南韓、英國、瑞士、意大利、科威特等多個國家在上半年完成5G商用發布，其中有2/3是由華為協助構建。



公司預計，全球5G用戶在2020年底將達1億，及至2022年全球將有5億5G用戶。華為計劃在2020年推出售價約300美元的中端5G手機，以降低5G門檻。



胡厚崑指，華為5G研究覆蓋材料、晶片、關鍵算法、散熱工藝，5G專利在行業中佔比20%。



應用方面，他認為視訊仍然是主流應用，包括AR/VR方式的視訊，預期會令直播更具想像力。下階段華為的着力點是達到產業合作，探索5G新應用，建設5G新生態。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm