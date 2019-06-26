銀基：茅台銷售未放緩　B2B平台將減輕非酒類業務

內地酒類產品經銷商銀基集團(00886)主席梁國興稱，集團主營高端白酒，儘管中國經濟增長放緩，但五糧液及茅台銷售未見放緩，其品牌毛利率亦有上升。



不過，由於白酒消費有明顯的季節性，集團通過獨家代理五糧液出口業務，近年已積極開拓海外市場，包括去年開始布局歐洲市場，並增加捷克、匈牙利等東歐國家銷售點，期望海外市場可成為集團新增長點。



截至今年3月底止全年，集團收入按年大跌26.56%至17.04億元。行政總裁嚴俊解釋，主要是由於期內減少非酒類業務銷售所致。集團在幾年前已搭建自營酒水銷售B2B平台，其會員大多是酒類分銷商，對非酒類的興趣較低，因此決定減輕對其業務的投入，但煙等毛利較高，有剛性需求的產品則會繼續銷售。



梁國興補充，B2B平台是通過由煙酒店註冊成為平台會員，直接向集團預定下單，減少中間分銷環節，再由每個城市合夥人負責倉儲及配送，集團給予合夥人佣金。目前註冊會員已達14萬至15萬家。雖然目前傳統渠道銷售仍佔集團銷售約60%，但隨着B2B平台營運趨穩定，其投入成本料將可持續減低，對B2B線上平台發展前景仍樂觀。

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