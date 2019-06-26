羅兵咸永道降港零售銷售預測　料按年跌5%

中美貿易戰陰霾下，羅兵咸永道報告指，將今年香港零售銷售預測由早前的按年下跌3%，下調至跌5%至4,600億元，主要是反映外圍經濟疲弱、旅客人次及消費下降的不利因素。



該行消費市場行業亞太區及香港/中國主管合夥人鄭煥然表示，目前看不到刺激因素令下半年零售市道好轉，尤其是高價消費類別零售影響最大，惟認為經過2014至2017年零售零冬後，零售商已大致完成店舖調整，因此相信今年不會出現大規模結業潮。



他補充，最近香港有政治運動，對旅客消費情緒有影響，希望盡快恢復，不會對經濟帶來太大影響。



此外，該行預計，今年內地零售亦充滿挑戰，零售增長進一步放緩至8至8.5%，相信企業將採取防守性策略，零售商將運用科技及大數據，進一步加強供應鏈數字化及聚焦消費體驗。

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