【fb直播】恒指二萬八關頂得住？

聯儲局主席鮑威爾指，局方不會因外在壓力隨便減息，強調貨幣政策因應美國經濟狀況而定，市場減息預期隨即降溫，隔晚美股率先下跌。恒指周三(26日)早段亦跟隨外圍一度失守28,000點，幸好10天線(約27,923點)有支持，低位回穩更倒升收市！二萬八關有承接，期結可望安穩渡過？



美國7月減息機會驟降，香港地產股腳仔軟！息率前景不明朗，追揸沽策略？



醫藥股升勢顯著！早前獲大行上調目標價的中生製藥(01177)及石藥(01093)包辦藍籌升幅榜首兩位！行業見底回升，買入係時候？半新股錦欣生殖(01951)上市翌日一度升穿10元，股價潛力有幾大？



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