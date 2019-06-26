特朗普自誇股市破頂「多謝總統」　惟眾多指標現凶兆

美股6月愈升愈有，更惹來美國總統特朗普自誇「多謝總統」。截至周二(25日)，標指6月表現為1955年以來最好；道指更是1938年以來最佳。由於全球靜待周末的中美領導人會面，料美股6月餘下交易日難以大跌，佳績勢能保持。不過，綜合外媒數據，今次升市確實毫無說服力，投資者要小心！



基金公司TCW高級投資組合經理Diane Jaffee表示，美國經濟指標令人擔憂，加上道瓊斯運輸指數大幅跑輸大市，今次升市確實惹人懷疑。



事實上，除了道瓊斯運輸指數，反映細價股的羅素2000指數也大幅跑輸(本文附圖)，意味着今次美股升市並不全面，難以服眾。



【羅素2000指數】

先說羅素2000指數，該指數周一(24日)收市大跌1.3%，創5月31日以來最差，完全沒有大市的威勢，目前指數仍大幅低於去年8月31日歷史新高逾12%。若是牛氣衝天的「牛市」，細價股理應禾雀亂飛，惟目前被「陰乾」。



【道瓊斯運輸指數】

另一指標是道瓊斯運輸指數。該指數周一(24日)亦大跌1.5%，距離去年9月4日創下的歷史新高仍低約12%，令目前美股升浪不符合「道氏理論」。



「道氏理論」是根據道瓊斯運輸指數與道瓊斯工業指數(道指)的互動所得出，通常運輸指數會較工業指數具前瞻性。目前運輸指數正正預示道指應跟跌，而不是跟標指破頂。更何況運輸指數一向被視為美國經濟前瞻指標，目前跑輸眾多主要指數，反而是不祥警號。



雖然「道氏理論」不是100%準確，但回顧在2007年11月21日及1999年9月時，道瓊斯運輸指數皆是率先下跌，隨後道指陷入大熊市。



【金價】

除了股市指數，金價6月亦反覆上揚，並創下2013年9月以來最高，更由去年8月16日低見每安士1,184美元累升兩成，技術上踏入「牛市」。黃金一向被視為避險資產，目前屢創數年新高，恐怕並非佳兆。



【「負利率」債券】

除了黃金，債市亦出現罕見異象，就是「負利率」債券總額飆升。一般而言，買債是為了收息，「負利率」即「貼錢」持有債券，是泡沫徵兆。數據顯示，6月全球「負利率」債券總額升至13萬億美元的新紀錄，反映投資者十分憂慮經濟衰退。當中，德國債券息率在周二(25日)更創下-0.333厘的紀錄新低，意味着歐元區經濟前景十分堪憂。



【價值線幾何指數】

更重要的是，反映全球股市整體大勢的「價值線幾何指數」(Value Line Geometric Composite)依然低於去年8月29日創下的紀錄新高約12%，這絕對是警號！由於這指數的計算方法與其他指數有別，更能反映「牛市」玩完！



「價值線幾何指數」是以大約1,700隻股票的平均權重(equal weight)來計算指數升跌，即假設每隻股票的價值都是相等的，而且每天都會進行再平衡調整，更能反映股市動向，當中包括知名大型科技股。



相比之下，美股代表「標指」是以市值加權計算；「道指」是以價格加權計算，即猶如香港的恒生指數，靠幾隻權重大藍籌就可以撐起股市，而「價值線幾何指數」要大升則難得多。



故此，「價值線幾何指數」的點數較標指及道指為低。目前該據數未能破頂，反映今次美股升浪僅由小部分股份撐起，並不是全面牛市。



－－－－－－

想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/





－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

