中美有望「握手」！港股夜期抽升　高水近200點

美國財長姆紐欽最新表示，中美接近達成貿易協議。受消息刺激，美國道指期貨急升122點，俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指高見28,412點，較周三(26日)現貨收市28,221點高191點；港股夜期亦高見28,412點，高水191點。



姆紐欽對外國媒體說：「我們已完成約90%(協議)。我認為有途徑可完成它。」他又對周末(6月29日)中美領導人會面充滿信心，可以為停滯的貿易談判帶來進展。「目前的信息是他們(中方)有意返回談判桌，並繼續溝通，所以我認為將會有好的結果，對美國經濟、貿易平衡，以及雙方繼續建立關係皆有利。」



他又說：「中美領導人有着非常緊密的關係，我們在上次G20峰會(去年12月)也有具建設性的會面。」他期望中美能在今年內達成貿易協議。

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