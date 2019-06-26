星展：倘資產質素惡化　內地銀行體系料需增資2萬億人幣

星展銀行(香港)發表對內地銀行的資本需求分析報告，該行高級副總裁施畊宇指出，於嚴格的壓力測試情況下，假設內地宏觀經濟顯著下行、按揭及信用卡風險上揚及非標資產的資產質素惡化等情況發生，預計整個內地銀行體系需要增資約2萬億元人民幣，以補充核心一級資本水平，當中廣發銀行及浙商銀行的非標資產佔比較高，資本補充壓力最大。



不過於基本情景下，他相信，內銀的資本補充需求普遍不高，其中僅民生銀行(01988)有較大的資本補充壓力。



他指出，內地四大銀行最快或於2022年，需要達到總損失吸收能力(TLAC)要求，將資本充足率大幅提高，屆時單是四大行就需要增資約4.1至4.5萬億元人民幣，作額外資本補充。



隨美國減息預期升溫，他預計，銀行同樣會預期內地利率呈下行趨勢，部分內地銀行或因而延遲債券發行等資本補充計劃，以降低資金成本。



至於招商銀行(03968)涉及美國制裁北韓事件，他認為只是單一事件，與信用風險無關，相信美國對中國開展金融戰的機會率低企。由於大部分內地銀行為國企，多數股份由官方持有，意味恐慌性拋售的壓力有限，他相信，市場不會對內地銀行形成信心危機，對內地銀行業的投資評級為「中性」，當中較看好招商銀行及建設銀行表現。

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