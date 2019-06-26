【北水追蹤】狂掃工行建行　沽內險股

觀望中美元首於二十國集團(G20)峰會上的會面，港股繼續好淡爭持，全日僅升36點，報28,221點。港股通全日成交額逾71.7億元，佔主板成交約11%，北水淨流入金額約19.2億元人民幣，為連續32個交易日錄得淨流入。



工商銀行(01398)及建設銀行(00939)獲北水掃入，其港股通分別錄得約4.6億元及5.9億元淨流入；中國神華(01088)亦錄得逾1.2億元淨流入。



維他奶國際(00345)股價止跌回穩，其港股通錄8,405萬元淨流入；遭沽空機構狙擊的波司登(03998)亦獲北水淨買入1,436萬元。



內險股捱沽，中國人壽(02628)、中國平安(02318)及中國太平(00966)之港股通，分別遭北水淨沽售逾2.1億元、1.1億元及8,374萬元。

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