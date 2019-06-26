旅遊注意！6種亞洲貨幣被低估　泰國日本唔抵玩

日本媒體報道，《日經新聞》與日本經濟研究中心合作(JCER)的分析調查顯示，受中美貿易戰影響，新台幣、人民幣、印尼盾、韓圜、馬來西亞元，以及新加坡元，6種貨幣均被低估，日圓則升至接近均衡匯率。亞洲主要貨幣中，僅泰銖被高估。



換言之，由於港元與美元掛鈎，現階段去台灣、內地、印尼、南韓、馬來西亞、新加坡旅遊較抵玩。相比之下，日本及泰國則偏貴。



報道指出，亞洲貨幣被低估是與去年美國聯儲局數次加息時，令美元資金撤出有關；印尼盾則因經常帳(即資金流入與流出的比較)赤字及經濟疲弱，被市場投機性拋售；馬來西亞元則與油價偏低有關。換言之，一旦聯儲局減息，亞洲貨幣有望偏強。



至於人民幣，根據分析顯示，人民幣與兌美元的均衡匯率應當在6.75左右，若考慮到3年後中國經常帳可能開始有赤字，均衡匯率會則在6.8左右。目前匯價貶至6.9左右，意味着中國當局確實有意讓人民幣轉弱，以應對貿易戰。



至於日圓，分析顯示兌每美元均衡匯率應當在107左右，中美貿易戰令匯率升至均衡狀態。

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