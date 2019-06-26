亞馬遜推「專業美容商店」　化妝品零售股齊挫！

外媒報道，亞馬遜日前宣布一家新的網上商店「亞馬遜專業美容商店」開業後，多家化妝品零售商周一股價齊齊下跌，其中美容零售連鎖店Sally beauty Holdings更急跌17%。而該股周二則反彈2.2%，收報12.57美元。



「亞馬遜專業美容商店」（Amazon Professional Beauty Store）旨在為獨立、專業的造型師及理髮師等美容業人員提供服務。亞馬遜周一公布此消息後，露華濃(Revlon)股價下跌4%，而Ultra Beauty則下跌3%。而周二兩家公司股價則個別發展，前者再跌4.4%，收報20.33美元，後者則輕微反彈0.62%，收報348.69美元。



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