Apple收購自動駕駛初創企業Drive.ai

外媒報道，在發展自動駕駛汽車上一直神神秘秘的蘋果公司(Apple Inc.)證實，公司已收購自動駕駛初創公司Drive.ai，並聘用其幾十名工程師。但未有透露收購作價。



Drive.ai估值曾達2億美元(約15.6億港元)。Apple是次收購行動，表明公司仍未放棄自動駕駛汽車計劃。



有消息人士稱，Drive.ai曾與多家潛在收購方商談，但最後只有Apple有興趣。Apple同時收購Drive.ai的自動駕駛汽車等資產。



另有消息人士稱，Drive.ai已在過去兩星期暫停營運，Apple主要聘用的是工程和產品設計領域的工程師。本次交易具體收購價格尚未公布。



另據Drive.ai向美國加州就業發展局(EDD)提交的數份文件顯示，該公司計劃於6月28日關閉辦公室，並裁員90人。Drive.ai的傳媒與政策主管對以上消息拒絕置評。

－－－－－－

想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/





－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。