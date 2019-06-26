理財Campus ：美上市新股　點炒最有「盈」

美股續強，在美國上市的新股同樣被熱炒，但小心炒過龍隨時散水急回。幸而，香港投資者除了可在新股於美國上市後伺機追入，亦可透過相關交易所買賣基金(ETF)投資一籃子新股，後者最快只會在新股掛牌約一周後才可買入，變相減低新股大幅波動帶來的投資風險。



●半新股：瑞幸Lyft宜趁低買入

有「美股隊長」之稱的美股投資者吳瑞麟表示，美國證監與香港證監的思維有別，前者認為抽新股是很高風險的行為，所以新股認購一般只留給機構和專業投資者，散戶難以參與。



既然港人難以參與認購美股新股，惟有待其上市後吼低位買入，但已經錯過上市首日短炒最和味的一浸。例如挑戰星巴克地位的中國咖啡連鎖店瑞幸咖啡(美股：LK)，以發行價17美元上市，掛牌首日高開，報25美元，其後升至25.96美元高位後便無以為繼，至今已回落至18美元水平。



3月上市的召車App公司Lyft Inc.(美股：LYFT)，發行價72美元，首日上市已升至88.6美元高位，之後走勢轉弱，現已跌穿招股價。至於升勢持續較久的，要數美國人造肉初創公司Beyond Meat(美股：BYND)，其發行價25美元，5月初掛牌首日收報65.75美元，到集團公布首季業績後，今月曾炒上201.88美元的上市高位。然而，炒得太高後急速回落，其股價周二處150美元水平。



他指，獨特行業特別受投資者追捧，主要是投資者「炒新鮮」，但一個熱炒過後的行業亦可能沉寂良久，故炒半新股宜短不宜長。



●新股ETF：年內漲達33%贏大市

雖然一般香港散戶不能把握首日上市高開的賺幅，加上隔山買牛存有風險，大家還可轉而投資持有一籃子新股的ETF。



現時投資美國新股主要有兩隻ETF——Renaissance新股ETF(美股：IPO)及First Trust美國股票機會ETF(美股：FPX)，年內分別升逾33%和24%，跑贏同期升幅不足兩成的納指。這兩隻ETF亦不約而同於上周四(20日)創上市新高。



Renaissance新股ETF投資首80%市值的美國上市新股，會在每季重整時加入新股，大型新股則會於最快一周加入，而上市逾兩年的股份會被剔除，最新持股包括Spotify及Uber。現時其組合有65隻持股。至於First Trust美國股票機會ETF，會在新股上市第六個交易日納入，上市逾4年剔除，同樣每季重整，現持股101隻，最新包括PayPal。



吳瑞麟指個人較喜歡後者，因其持股期較長，可給予多點時間讓公司成長；另這ETF可投資由母公司分拆出來的新股(前者則不可)。按過往經驗，分拆出來的子公司股價表現普遍優於母公司。



他續指，新股ETF與大市的相關度較低，走勢自成一派，在市旺時亦有機會跑贏大市。相比直接買半新股上落快、沒有往績和技術分析作參考，透過ETF投資會更方便和減少擔驚受怕。



儘管這兩隻ETF不參與認購新股或於掛牌當日入市，但他不認同是失去先機，因一些質素較差的新股，隨時衝高後極速倒插，在第五或第六個交易日之後才入市，則可減少高追的機會，是除笨有精。



香港投資者學會主席譚紹興指，新股上市首數日波幅大，上述ETF追蹤的指數不會即時納入新股，以免令基金難以跟隨。



除了投資美股新股，亦有ETF專買在歐洲上市的新股，以及在全球不同地方上市的新股。以Renaissance國際新股ETF(美股：IPOS)為例，十大持股包括在香港上市的小米集團(01810)及中國鐵塔(00788)。

－－－－－－

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。