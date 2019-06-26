中集車輛︰業績受累中美貿戰　關稅成本轉嫁消費者

由中集集團(02039)分拆的中集車輛(01839)周四(27日)起招股。該公司去年北美市場收入佔比逾27%，首席執行官兼總裁李貴平稱，旗下半掛車產品屬美國首批加徵關稅清單，中美貿易戰對公司業績絕對有影響。不過，他認為，關稅成本最終會轉嫁至消費者，公司目前已制定多個解決方案，包括積極與客戶溝通，同時也會加強優化內部生產、管理及營銷等，嚴格管控貿易戰對業務帶來的風險及影響。



是次上市集資所得，約七成將用作美國及歐洲開設新的生產或組裝廠。李貴平指，目前無見到中美市場對半掛車的需求有下降跡象，加上隨着全球對服務業需求上升，對冷藏車等車型增長前景仍樂觀。考慮到冷藏車在北美及歐洲市場需求較高，而現時公司在全球冷藏車市佔率僅約3%，相信仍有大幅上升空間。



至於中國市場，執行副總裁兼首席運營官(國內)孫春安稱，近年中國收緊半掛車行業的法規及環保要求，隨著違規車輛逐步退出市場，對公司發展有利。此外，公司亦已在國內多個地區建設工廠，增加產能布局，為車輛更新換代提前做好準備。



該公司引入兩名基礎投資者，包括上汽集團(600104.SH)及山東玲瓏輪胎(601966.SH)，分別認購5,000萬美元及3,500萬美元等值股份。李貴平指，公司與上汽集團早已業務有合作，相信未來合作機會陸續有來。



中集車輛是次上市合共發售2.65億股H股，每股招股價介乎6.38至8.08元，每手500股入場費為4,080.71元，集資最多約21.41億元，預期7月11日上市。

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