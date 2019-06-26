全球經貿戰：好消息浪接浪　中美周末好兆頭？

外國傳媒報道，中美領導人將於周末(6月29日)在二十國集團(G20)峰會會面，按目前美方放出的消息顯示，金融市場或不用太驚冧市。



美國著名財經媒體彭博周三(26日)引述消息人士透露，為了準備和中國恢復貿易談判，美國願意暫停對中國逾3,000億美元進口貨品加徵關稅，可能在G20會晤結束後宣布。



消息人士稱，美國已準備暫時推遲加徵新關稅，否則中方不會同意會面，而中國也願意做出輕微妥協，包括撤銷限制稀土出口。



另外，美國財長姆紐欽較早前也表示，中美接近達成貿易協議。他說：「我們之前已完成約90%(協議)。我認為有途徑可完成它。」他又對周末(6月29日)中美領導人會面充滿信心，可以為停滯的貿易談判帶來進展。「目前的信息是他們(中方)有意返回談判桌，並繼續溝通，所以我認為將會有好的結果，對美國經濟、貿易平衡，以及雙方繼續建立關係皆有利。」



他又說：「中美領導人有着非常緊密的關係，我們在上次G20峰會(去年12月)也有具建設性的會面。」他期望中美能在今年內達成貿易協議。

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