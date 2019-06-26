【專家樓評】李志成：樓市去向還看「習特會」

近日香港受外圍貿易戰陰霾籠罩，內部亦受政治事件影響，樓市難免受牽連，準買家及業主的態度都較審慎，6月份中旬的一二手交投急凍，第二季整體市場氣氛變得觀望。



最近的政治風波雖然尚未平息，不過社會緊張的氣氛已經稍為緩和，而且美國聯儲局維持利率不變，並暗示年內有減息機會，意味香港低息環境有望持續，對樓市有正面支持。



利好因素逐漸浮現，本地發展商都把握時機，積極展開咗推盤的步伐，多個全新大型樓盤陸續登場，主要集中在新界區，力吸市場客源，承接力勢成後市的指標。



7月份的購買力會否會重新釋放，仍然有待觀察，除內部政治因素之外，還要視乎大阪舉行的G20峰會習特會面，中美雙方能否取得共識，達成貿易協議，令樓市去向明朗化。



香港置業行政總裁 李志成

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