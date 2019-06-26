新股專輯：中梁控股入場費3373元

內房企業中梁控股(02772)計劃以招股價每股5.2至6.68元，發行5.3億股股份，當中一成公開發售，集資最多35.404億元。



該公司於本周四(27日)起至7月8日招股，計劃16日掛牌。每手買賣單位500股，入場費約3,373.65元，由建銀國際擔任獨家保薦人。



中梁曾被稱為「最後一家未上市的千億房企」，去年度合約銷售總額達1,015億元人民幣。克而瑞研究中心數據顯示，中梁去年合約銷售行業排名第23位。



截至今年3月底止該集團擁有353個物業項目，應佔土地面積約3,890萬平方米。目前公司有逾五成土地位於三線城市，首席執行官王春雷解釋，過去幾年看準城鎮化及棚改機會加快進入三、四線城市，但去年市場結構改變，因此已在去年下半年起回歸發展二線及強三線城市，未來會重點布局人口流入量大的城市，以及土地價格未被炒熱的中西部省會，和中西部城市化率較低的地方，都有一定發展潛力。



中梁去年度淨資產負債比率錄58.1%，按年大減超過280個百分點。副總裁游思嘉相信，上市後有息負債承擔能力會增加，認為維持70%至80%是穩健水平。去年度融資成本為9.9%，他期望上市後，利息成本有很大的下降空間，借貸年期也可以從現時的1至2年延長。

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