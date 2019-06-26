有人被捕！證監聯同廉署採取行動　搜查兩家保薦人公司

香港證監會公布，與廉政公署採取聯合行動，搜查兩家保薦人公司的辦事處。證監會是運用其在《證券及期貨條例》下的權力進行有關搜查。



廉政公署公布其搜查了另外多個地點，當中包括兩間上市公司及一間財經印刷公司的辦公室。廉政公署在行動中拘捕了港交所上市部首次公開招股審查組一名前聯席主管及兩名與他相關的人士，懷疑他們在該兩間上市公司的上市申請審批過程中涉及貪污及公職人員行為失當。



作為上述聯合行動的一部分，證監會正在對聯交所執行或處理上市及其他事宜的方式進行特別檢視，而該等事宜或與上述調查有關。



證監會作為法定監管機構，在《證券及期貨條例》下有責任監督、監察及監管港交所及聯交所的活動。



由於調查仍在進行當中，證監會現階段不會作出進一步評論。

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