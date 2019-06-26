專利文件顯示：Apple Watch錶帶擬加攝影鏡頭

外媒報道，美國專利商標局授予蘋果公司(Apple Inc.)一項專利，描述一款裝在Apple Watch錶帶上的攝影鏡頭。這意味着，Apple也在研究如何讓自己的智能手錶具備拍照的功能。



這款錶帶將採用柔性材料製成，就像目前許多錶帶一樣。但攝影鏡頭被放在錶帶末端，扭曲錶帶可以調整攝像頭位置，比如拿遠一點就是取景拍別的東西，拿到顯示屏上方就可以在手腕上撥打FaceTime視頻電話。



該專利還描述多種可能性，比如未來的Apple Watch錶帶可能同時擁有前後攝像頭，允許用戶像在iPhone上那樣切換視角。



多年來，關於Apple Watch安裝前置攝影鏡頭的傳言時有發生，但傳言從未成真，或許是因為該設備內部可用空間有限。錶帶上的的攝像頭或許只是解決這個問題的一個潛在方案。

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