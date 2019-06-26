全球經貿戰：美著名學者警告中美衝突持續15年

外國傳媒報道，曾獲美國總統特朗普提名出任聯儲局理事的美國傳統基金會訪問學者Stephen Moore警告，即使中美在二十國集團(G20)峰會上達成某程度的協議，也不代表貿易戰會結束，鬥爭可能長達10年或15年。



他說：「這場貿易衝突不會在明年(2020年)或兩年內解決，這將成為我們時代的史詩式鬥爭，長達10年或15年。」



對於美國財長姆紐欽較早前表示，中美接近達成貿易協議，Moore指出，上次也是這樣說，不會對此言論有過度反應。



至於股市，他估計，如果有好消息令美國經濟繼續向好，道指是有機會升至30,000點。

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