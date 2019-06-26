新盤UPDATES︰御半山II期累售138伙　逸瓏海滙連沽兩伙

新盤混戰持續，發展商積極推售單位搶客，市場反應亦保持理想，隨着再有大型項目落實銷售，本月一手住宅銷量料續上揚。



●御半山II期累售138伙 佔可售單位約93%

新盤銷售反應持續理想。新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山II期，今晚(6月26日)推出18個單位銷售已幾近沽清，首兩輪銷售暫共推出可供發售的149伙，至今已合共沽出138伙，售出比例高達93%。因應市場向隅人士眾多，項目將於星期六(6月29日)以先到先得形式推出38伙發售。



●瑧頤開售：次輪推85伙 準買家陸續到場

新世界發展(00017)旗下元朗瑧頤今日(26日)次輪發售85伙，折實售價由406.6萬至698.6萬元，折實呎價介乎14,781至18,635元。現場所見，陸續有準買家到場揀樓，秩序井然。

發展商早前加推3號價單，提供113伙，主打開放式、一房及兩房戶，折實平均呎價16,642元，部分單位加價約2至3%。



資料顯示，項目於上周六開售130伙，即日售出116伙，平均成交呎價16,540元。



●美聯指GRAND MONTARA部分大手客擬認購4伙

會德豐地產市務助理總經理陳惠慈表示，旗下將軍澳日出康城GRAND MONTARA已錄得超過6,000個登記，星期六正式開售全數504伙。



經絡按揭轉介為樓盤引入兩種樓按，其中高達65%短期橋樑貸款，年期長達7年，息口為P加2.625厘，期間供息不供本。而另一計劃最多可借樓價6成，息率低至P減2.75厘，現金回贈高達2.1%。



美聯住宅部行政總裁布少明稱，項目開售首日料好大機會沽清，公司已有4至5組買家計劃大手認購4伙，涉資最多3,000多萬元。他透露，本身已購入首期單位，現時亦考慮入票認購今期單位。



●OMA OMA周日開售229伙

再有新界區全新項目加入搶客戰。據一手銷售資訊網資料，永泰地產(00369)旗下屯門掃管笏OMA OMA，剛發出首輪銷售安排，將於6月30日推售229伙，其中193伙屬價單形式推售，實用面積314至750方呎，平均呎價12,719元，售價由399.88萬元起。而36伙則屬招標形式，招標時間由當日至9月30日每天進行。



●逸瓏海滙連沽兩伙 共涉逾2100萬

信和置業(00083)旗下西貢逸瓏海滙，單日連沽兩伙，其中1座中層C單位，實用面積590方呎，成交價849.48萬元，呎價14,398元。而1座高層G單位，實用面積852方呎，以1,295.22萬元售出，呎價15,202元。



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