樓價UPDATES︰康怡花園本月暫錄5宗交投

鰂魚涌康怡花園6月至今暫錄約5宗交投，佔兩宗呎價突破2萬元水平。各區最新成交《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌康怡花園近日連錄兩宗買賣，屋苑R座高層4室兩房戶，實用面積490方呎，獲買家以998萬元承接，實用呎價20,367元。



●柴灣公屋翠灣邨翠康樓一個中層單位，實用面積208方呎，於第二市場以158萬元登記售出，實用呎價7,596元。據了解，上址為2017年以29.7萬元向房委會購入，目前由遺產承繼人售出，約兩年升值4.3倍。



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新界區



●西貢松濤苑C段單號屋，實用面積1,772方呎，累減近13%後，以3,450萬元沽出，實用呎價19,470元。原業主於2015年以3,000萬元入市，持貨4年多帳面獲利450萬元。



●屯門康德花園1座高層C室，實用面積363方呎，以兩房設計，獲區內投資客以455萬元連租約購入，實用呎價為12,534元屬市價。原業主於2004年以約60萬元入市，帳面獲利395萬元。



●沙田帝堡城6座中層H室兩房戶，實用面積547方呎，座向東北望山景，獲買家以845萬元購入，實用呎價15,448元。上址為原業主於2010年8月購入，現升值1.3倍。

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