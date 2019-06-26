全球經貿戰：大鱷巴斯警告特朗普會「晒冷」對華徵稅

外國傳媒報道，對沖基金大佬、曾在2008年金融危機大賺而名聲大噪，近年多番揚言沽空港元及人民幣的巴斯(Kyle Bass)最新警告，投資者切勿對周末中美領導人會面過度樂觀，預計將沒有甚麼重要事情能達成，並要有心理準備美國總統特朗普會「晒冷」向中國所有進口貨品加徵關稅。



他說：「我不會想像可以有任何事宜能傾妥，為了提升投資情緒，中美可能會同意新的談判時間表。中方相信可以等到特朗普完成任期，即2020年會輸掉連任，而中方的優勢是沒有選舉。特朗普方面，他不能接受有瑕疵的協議，因為會受到國內指摘，這是他在競逐連任前要避免的。」



因此，雙方其實都在買時間，相信特朗普會「晒冷」加徵關稅。

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