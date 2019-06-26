老麥藉AI慳皮　搵機械人炸薯條！

麥當勞快餐邁向智能化，正喺美國芝加哥郊區一家分店測試用機械人炸薯條同麥樂雞，仲有用人工智能（AI）語音系統幫客戶點餐。



所謂炸薯條機械人，其實係一部人工智能操作機器，只要機器學識掌控油炸環節後，員工唔使再睇到實，只需要等薯條炸好後，再入袋交俾客人。佢哋仲話，將炸薯條嘅工作交俾機械人係用心良苦嘅，因為咁可以減低員工俾油濺傷風險。其實老麥今次咁做，除咗想提高餐飲服務速度和優化顧客體驗，最終目的都係諗住慳人手。



至於AI語音點餐方面，系統首先會問你：「歡迎光臨麥當勞，請問想食啲乜嘢呢？」客人落單時講出聲，點咗嘅食物會即刻Show喺電子屏幕上面，唔止咁，個AI仲好人性化，連「漢堡包入面走生菜」都聽得明，同真人落單無乜分別！



不過，正所謂所有嘢總會有進步嘅空間，如果顧客落單時間過長就會難倒AI系統，最終難免要真人幫手。



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