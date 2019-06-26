信義玻璃指沽空報告內容具誤導性質

信義玻璃(00868)發澄清通告指，以回應GMT Research於2019年6月26日刊發的報告。該題為「Faking Cash 2」的報告載有不實及誤導的陳述，指控集團存在「欺詐跡象」，且集團的盈利無法核實。



公司強烈否認報告內容，不會接受報告中毫無根據的指控。公司強調，集團向超過130個國家及地區的客戶銷售及可用銀行融資產生足夠財務資源供集團中國境外的業務營運使用，毋須將大量現金匯出中國境外，以撥付香港的業務營運及向公司股東支付中期與末期股息。



公司認為，報告內容及標題具誤導性質。集團的盈利已獲本集團的經審核財務報表確認。

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