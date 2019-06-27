鄭若驊丈夫旗下公司　安樂工程取消上市投推

市場消息指，律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程集團，決定取消原定周四（27日）中午舉行的投資者推介會。公司發言人承認投資者推介會取消，但招股上市的活動將如期進行。



安樂工程於中港澳地區提供機電工程及技術服務，據最新初步招股文件顯示，該公司去年度錄得收入59.66億元，盈利按年倒退27.28%至3.15億元；期內錄得匯兌虧損2,748.5萬元，主要由於海外業務匯兌差額所致。以合約數量計，該公司去年度政府項目中標率由2017年度的30%，大減11.1個百分點至18.9%，年度總中標率則持平，錄得14%。去年度收入中，約14.7%來自政府項目，較2017年同期佔20.2%，比例有所下降。



資料顯示，安樂工程去年4月底及10月底兩次向聯交所提交上市申請均先後失效，至上月初第三度遞交上市申請，並於上周五（21日）獲批。



作為安樂工程執行董事及主席的潘樂陶，現透過信託持有該公司84.63%股權。潘樂陶屯門寓所涉及僭建，今年四月被裁定違反《建築物條例》罪成，罰款兩萬元。招股資料顯示，潘樂陶正對裁決進行上訴。證券界指，正進行上訴即代表官司未完結，聯交所其實可等待公司大股東官非塵埃落定後，再批准上市，認為會對投資者更有保障。



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