金利豐全年純利大跌26%

朱李月華擔任行政總裁的金利豐金融(01031)公布截至2019年3月底止全年業績，股東應佔溢利按年顯著減少約26%至10.01億元，主要是因為該公司因註銷礦產租契而一次過撇銷逾2.66億元無形資產所致。每股盈利約5.77仙，建議派發末期息每股1.5仙，按年減少25%。



業績通告顯示，期內該公司證券經紀、包銷及配售的收益約1.52億元，按年減少約58%，經調整未計利息、所得稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)約1.43億元，按年減少逾57%；金融服務業務的收益約23.65億元，按年減少近2%，經調整EBITDA約14.54億元，按年減少近8%；博彩分部的收益約4.57億元，按年減少約3%，經調整EBITDA約1.67億元，按年減少超過9%。



業績報告亦指，近年港股反覆波動，期內公司於金融資產方面錄得公平值虧損約2,611.6萬元。經紀佣金亦急挫約56%至約2,009.6萬元，減幅與來自證券經紀、包銷及配售分類的收益減少一致。



同樣，由於本地股市波動不穩，經審閱部分特定客戶的保證金帳戶組合及財務狀況之後，公司審慎就帶有保證金貸款差額的特定客戶作出減值虧損約4.794億元。



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